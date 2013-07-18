У Донецьку відбувся мітинг на підтримку міліції (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на мітинг, організований Штабом Донецького міського громадського формування з охорони громадського порядку і державних кордонів, прийшли близько 300 осіб. Учасники акції, переважно ветерани МВС, прийшли з державними прапорами України і плакатами: «Ветерани МВС, захистимо міліцію!», «Ветерани МВС України, чекаємо вашої підтримки», «Геть провокаторів від «Свободи» і «УДАРу»!». Також багато хто тримав у руках портрети загиблих співробітників міліції.

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Промовці зазначали, що сьогодні в Україні «відбувається цькування співробітників міліції, і це неправильно», тому що кожен громадянин, зіткнувшись з беззаконням, «все одно по допомогу біжить до міліції». Водночас, ветерани міліції підкреслили, що прийшли на сьогоднішній мітинг «не для того, щоб підтримати нечесних правоохоронців», а щоб висловити готовність і встановити «громадський контроль» над працівниками внутрішніх органів.

Голова правління Донецької міської організації Асоціація захисту співробітників спецслужб України «Співдружність» Володимир Сурков розкритикував існуючу сьогодні кадрову політику в Міністерстві внутрішніх справ України. «Сьогодні ми спостерігаємо повний провал у кадровій політиці. Хотілося б подивитися в очі колишньому міністрові внутрішніх справ Могильову, який три роки тому нам всім обіцяв з екранів телебачення і газет про те, як він протягом кількох років наведе лад, наводив приклад Грузії тощо... Де сьогодні Могильов? Де його політика? Немає її! А він гріється на сонечку в Криму», - заявив Сурков.

Багато промовців висловили також протест проти участі різних опозиційних політичних сил України «в розпалюванні у людей ненависті до міліції».

«Чому людей, які сьогодні виступають на захист своїх законних прав, раптом очолюють якісь «свободівці» та їхні прихильники», - нарікали учасники мітингу і закликали не допустити, щоб боротьба за права і соціальні гарантії мала політичне забарвлення. «Фашизм у нас не пройде і ми цього не допустимо», - заявили учасники акції.

Мітинг тривав 15 хвилин. Потім, підписавши резолюцію, під пісні групи «Любе», які лунали з колонок, ветерани розійшлися по автобусах, якими їх привезли на акцію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, в Києві почали безстроковий мітинг мешканці Врадіївки Миколаївської області, які прийшли пішки до столиці після подій у їхньому селищі, коли міліціонери побили і зґвалтували місцеву мешканку. Вони вимагають звільнити Віталія Захарченка з посади міністра внутрішніх справ України і переатестації громадськими комісіями всіх працівників міліції.

У низці інших міст України також відбулися мітинги солідарності з врадіївцями.