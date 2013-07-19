150 двірників скандували "Ганьба" у Львівській міськраді

Як передає кореспондент УНІАН, згодом працівники комунальних підприємств увійшли в сесійну залу міськради і почали скандувати "Ганьба!".

Вони нарікали депутатам, що їм досі розраховують зарплату за мінімальною ставкою, хоча з початку року вона зросла.

Через таку ситуацію із зарплатою звільняються люди, - переконують депутатів працівники львівських комунальних підприємств, - адже жодної вимоги щодо впорядкування зарплати з минулого засідання Львівської міськради депутати не виконали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, міський голова Львова Андрій Садовий стоїть на боці працівників ЛКП.

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«Я повністю солідарний із нашими двірниками, які сьогодні прийшли висловити свою позицію. Вони не винні в тому, що депутатський корпус не до кінця розуміє специфіку бюджетного процесу. У чому є суть - ми при формуванні бюджету не додали 15 мільйонів на саночистку, тому що ці кошти були в нерозподіленому прибутку, і була домовленість, що ці кошти будуть додатково виділені для того, щоб ми могли нормально місто прибирати. Сьогодні бюджетні призначення фактично вичерпались і ми стоїмо перед порогом того, що не буде за що прибирати місто. Такі самі процеси ми мали в минулому році, люди протестували, з мітлами ходили. Навіщо зараз доводити до колапсу?» - цитує міського голову Львова прес-служба.

Сьогодні на сесії міської ради пропонують проголосувати ухвалу «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2013 рік». Цією ухвалою пропонується виділити 15 млн грн за рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету для забезпечення належного утримання об’єктів благоустрою міста.