Львівську мерію пікетували двірники

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Ринок, біля міської Ратуші, зібралося близько 200 двірників, які тримали плакати з написами: «Людям праці - гідну зарплату!», «Віддайте наші гроші», «Пане Садовий, людям праці - гідну зарплатню. Гарантії Конституції в життя», «Шановні народні обранці, змилуйтесь над двірниками і допоможіть владі достойно оцінити їх працю!».

Як заявила під час акції голова Львівської міської організації профспілки підприємств житлового господарства Ольга Юринець, двірникам постійно затримують виплату зарплати і вона є дуже низькою.

„Сьогодні двірник має 1350 грн зарплати, то має бути хоча б 1600 грн. Наша Конституція, хоч на папері, та все ж гарантує людям за гідну працю гідну зарплатню. Ми прийшли з кількома вимогами. Вони дуже короткі. Перша - це підняти нам зарплату, друга - вчасно її виплачувати", - заявила Юринець.

Також двірники наголошували на тому, що норма прибирання комунальної території завищена.

"Щоб таку територію просто з лопатою перейти – ти втомишся, не те щоб її прибрати", - заявляли учасники пікету.

Двірники скандували, вимагаючи впорядкувати їхню зарплату „за законом”.

Після завершення пікетування працівники комунальних підприємств повернулися на робочі місця.