Прем’єр Литви назвав імовірну дату переходу на євро

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Литви Альгірдас Буткявічюс.

За словами прем'єр-міністра, зараз прибалтійська країна виконує всі маастрихтські критерії. Буткявічюс підкреслив, що Литві вдалося приборкати інфляцію (в республіці спостерігається дефляція впродовж двох місяців). Крім того, в бюджеті наступного року «дотримуватиметься фінансова дисципліна».

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Згідно з маастрихтськими критеріями, дефіцит бюджету не повинен перевищувати 3% ВВП, а державний борг — 60%. Згідно з бюджетом-2013, дефіцит Литви становитиме 0,6% ВВП. Обсяг державного боргу на кінець 2012 року встановився на рівні в 41,2% ВВП, що менше, ніж у переважній більшості країн ЄС.

Довідка УНІАН. Із прибалтійських держав до єврозони першої вступила Естонія в 2011 році. У липні 2013 року входження до валютного союзу ратифікував і Сейм Латвії, яка почне міняти лати на євро з 1 січня. Литва, в разі успіху своєї заявки, стане 19-м членом єврозони.