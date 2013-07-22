Завтра в Україні - від 8° до 29°

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 8-13°, у Криму та Приазов'ї 15-20°; вдень 21-26°, у південній частині 24-29°, у північних областях 15-20°.

У Києві та області у вівторок ночі - без опадів, вранці та вдень - дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 8-13°, вдень 15-20°, у Києві вночі 11-13°, вдень 17-19°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 21-25° (в районі Одеси 17°), в Азовському морі 23-26°, у Дніпрі біля Києва 22°.