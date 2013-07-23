Ціни на нерухомість в ЄС впали до рекордного мінімуму

Як відомо, ситуація на ринку нерухомості є одним з головних показників стану економіки держави, і на даний момент цей показник говорить про те, що Європа ще далека від виходу зі скрутного становища, повідомляє Euromag.

Згідно з останніми даними центрального банку Європи, ціни на нерухомість в сімнадцяти країнах досягли найнижчого за останні сім років рівня.

Крім того, ціновий поріг практично незмінний з 2006 року. Середній базисний індекс, розрахований для держав Єврозони, склав 96,46% проти 97,7 в кінці 2012 року. Різкий обвал цін експерти відзначають в Іспанії (-35%), Ірландії (-50%) та Португалії (-30%). Італії насилу вдалося утримати ситуацію на ринку.

Тільки Німеччина демонструє рекордно високу стабільність на ринку нерухомості. Базовий індекс тут досяг 113,3% наприкінці березня цього року проти 100% в 2012 році, повідомляє Le Figaro.