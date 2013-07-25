Найактивніше укладають шлюбні договори в Києві та трьох областях

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Так, у першому півріччі 2013 року приватні та державні нотаріуси посвідчили 651 шлюбний договір, тоді як за аналогічний період минулого року було посвідчено 536 таких договорів.

Найактивніше укладали шлюбні договори в Києві, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Найменше було зареєстровано шлюбних договорів у Черкаській, Сумській та Кіровоградській областях. При цьому якщо в першому півріччі минулого року у Києві було посвідчено 195 шлюбних договорів, то в першому півріччі 2013 року – уже 228.

Таким чином, зазначили в Мін’юсті, останні тенденції свідчать про зростання правової свідомості серед населення та подолання переважаючого досі стереотипу у суспільстві про те, що шлюб і майнові права – різні речі. Як відомо, укладення шлюбних договорів, а, отже, захист майнових прав у разі розлучення, у розвинених, в тому числі європейських країнах, є розповсюдженим явищем, додали в міністерстві.