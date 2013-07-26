Донеччина лідирує за кількістю народжених цього року дітей

Донецька область лідирує за кількістю народжених цього року дітей.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної реєстраційної служби України.

Як ідеться у повідомленні, впродовж першого півріччя нинішнього року в Україні зареєстрований 235 701 новонароджений.

Перше місце за народжуваністю займає Донецька область. Там з початку року зареєстровано 19 389 немовлят. На другому місці – Дніпропетровська область із 16 818 малюками.

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Третє місце у п’ятірці лідерів посідає Київ (15 477), далі йдуть Львівська (13 926) та Одеська (13 413 немовлят) області.

Найменше дітей з початку року зареєстровано на Чернігівщині – 4 733 новонароджених.

Донеччина також стала першою за кількістю зареєстрованих шлюбів. У першому півріччі нинішнього року там побралися 10 782 пари.