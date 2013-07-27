Вночі на мера Феодосії скоєно замах

09:12, 27 липня 2013
Суспільство
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На мера кримського міста Феодосія Олександра Бартенєва скоєно замах, він госпіталізований.

Він двічі - в 2008 і в 2010 році - обирався мером Феодосії / Фото: ktelegraf.com.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник кримського управління МВС.

«Замах скоєно сьогодні вночі. Це був вогнестріл. Бартенєв в реанімації», - сказав співрозмовник.

Сьогодні в Сімферополі пройде екстрений брифінг начальника кримської міліції Михайла Слєпанєва.

Бартеневу 57 років. Він двічі - в 2008 і в 2010 році - обирався мером Феодосії, має звання Герой України.

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