Вночі на мера Феодосії скоєно замах

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник кримського управління МВС.

«Замах скоєно сьогодні вночі. Це був вогнестріл. Бартенєв в реанімації», - сказав співрозмовник.

Сьогодні в Сімферополі пройде екстрений брифінг начальника кримської міліції Михайла Слєпанєва.

Бартеневу 57 років. Він двічі - в 2008 і в 2010 році - обирався мером Феодосії, має звання Герой України.