Вночі на мера Феодосії скоєно замах
09:12, 27 липня 2013Суспільство
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На мера кримського міста Феодосія Олександра Бартенєва скоєно замах, він госпіталізований.
Він двічі - в 2008 і в 2010 році - обирався мером Феодосії / Фото: ktelegraf.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник кримського управління МВС.
«Замах скоєно сьогодні вночі. Це був вогнестріл. Бартенєв в реанімації», - сказав співрозмовник.
Сьогодні в Сімферополі пройде екстрений брифінг начальника кримської міліції Михайла Слєпанєва.
Бартеневу 57 років. Він двічі - в 2008 і в 2010 році - обирався мером Феодосії, має звання Герой України.
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