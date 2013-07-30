12-річний хлопчик на водному скутері врізався в бетонну стіну
У Тернополі на міському озері важко травмувався 12-річний хлопець, який на водному скутері врізався в бетонну стіну берега.
Як повідомили кореспонденту в обласній дитячій лікарні, зараз дитина перебуває в реанімації.
У хлопчика зафіксовано відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, закритий перелом верхньої третини передпліччя.
За попередніми даними, під час катання на скутері потерпілий не впорався з керуванням та на швидкості зіткнувся з бетонною стіною берега.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, даний факт внесений в Єдиний реєстр, відкрито провадження за ст. 276 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил експлуатації водного транспорту).
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини інциденту. При цьому батько дитини відмовився від дачі показів.