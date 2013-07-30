Прокуратура вибила з райадміністрації 4 тис. грн. для операції дівчині-інваліду

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, в Олександрівському районі прокуратурою було проведено перевірку дотримання вимог законодавства щодо захисту прав дітей-інвалідів та дітей-сиріт в місцевій райдержадміністрації та виявлено факти порушення прав таких дітей з боку посадових осіб райдержадміністрації.

Так, було встановлено, що на обліку служби у справах дітей перебуває неповнолітня 1996 року народження, яка є сиротою, інвалідом дитинства і потребує оперативного лікування.

Однак рішенням комісії, всупереч законодавству, дівчинці та її опікуну будо відмовлено у наданні матеріальної допомоги через недостатність коштів у районному бюджеті.

За словами старшого прокурора прокуратури Олександрівського району Наталії Пятун, «прокуратурою району внесено подання в місцеву райдержадміністрацію, за результатами розгляду якого дитині виділено 4 тис грн на лікування».