На заході України оголосили штормове попередження
09:23, 30 липня 2013Суспільство
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Місцями - сильні зливи і град.
Синоптики прогнозують зливи
Як повідомили УНІАН в українському Гідрометцентрі, сьогодні, 30 липня, вдень у західній частині синоптики прогнозують грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с.
На тему: Синоптики лякають зливами, грозами, градом і шквалами
На Прикарпатті пориви вітру подекуди сягатимуть 25 м/с.
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