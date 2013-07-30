На заході України оголосили штормове попередження

Місцями - сильні зливи і град.

Як повідомили УНІАН в українському Гідрометцентрі, сьогодні, 30 липня, вдень у західній частині синоптики прогнозують грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с. На тему: Синоптики лякають зливами, грозами, градом і шквалами На Прикарпатті пориви вітру подекуди сягатимуть 25 м/с.

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