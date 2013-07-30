Поліція проводить у Москві масштабну операцію: затримано 470 людей

Глава МВС РФ Володимир Колокольцев розпорядився провести в Москві масштабну операцію з декриміналізації, повідомив РІА Новости у вівторок представник прес-центру МВС Росії.

Захід стосується не тільки ринків, як написали деякі ЗМІ, ця операція проводиться щодо всього криміналітету. "Володимир Колокольцев дав вказівку провести в Москві масштабну операцію з декриміналізації", - сказав співрозмовник агентства. Рейди на столичних ринках поліція влаштувала після побиття одного зі своїх співробітників на Матвіївському ринку в суботу під час затримання ймовірного педофіла. Один з оперативників отримав удар кастетом по голові: підозрюваний у згвалтуванні таки був затриманий відразу, а чоловіка, який ймовірно проломив голову поліцейському,піймали пізніше. За останніми даними, у ході рейдів затримано вже понад 470 осіб. Усіх їх перевіряють на причетність до злочинів і адміністративних правопорушень. Представник МВС РФ підкреслив, що ситуація з нападом на оперативника на московському ринку перебуває на контролі у керівництва міністерства.