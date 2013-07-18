Московська поліція відтіснила активістів від Держдуми

Московська поліція витіснила активістів з Манежної площі біля Держдуми, передає «Лента.ру».

Поліцейські в шоломах відтіснили учасників акції на підтримку Олексія Навального, проводячи затримання. Быльшу частину натовпу розсіяно.

Частину людей відтіснили в бік «Пушкінської» вгору по Тверській вулиці, іншу - в бік «Театральної». Від готелю «Національ» з іншого боку Тверської вулиці активістів також відтіснили - у бік станції метро «Бібліотека імені Леніна».

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Тим часом затримання тривають на Великій Дмитрівці, куди пішла частина активістів від Держдуми.