Завтра в Україні - спека і грози

Завтра, 31 липня, в західних, Вінницькій, Житомирській, Одеській областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с, в окремих пунктах 25-28 м/с.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На решті території без опадів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на півдні до 22°; вдень 27-32°, в західній частині 21-26°.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 13-18°, вдень 27-32°; у Києві вночі 15-17°, вдень - близько 30°.

Сьогодні, 30 липня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-25°, в районі Феодосії 17°, Одеси 14°, в Дніпрі біля Києва - 22°.