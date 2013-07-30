Каськів обіцяє віддати у концесію ще непобудований «Повітряний експрес»

Національний проект «Повітряний експрес», в рамках якого передбачено будівництво залізничної гілки між Києвом і аеропортом «Бориспіль», у майбутньому планується акціонувати або передати у концесію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав Каськів.

За його словами, у майбутньому планується змінити форму власності проекту «Повітряний експрес», і його повинна буде обслуговувати приватна компанія.

«Повітряний експрес» - це перший приклад проекту, що самоокуповується, гроші на який у майбутньому не потрібно буде витрачати з бюджету. Сьогодні проектом займається компанія Ernst & Young, яка зокрема проводить розрахунок бізнес-моделі. Ми поки що не можемо сказати ціну проїзду в «Повітряному експресі». За ТЕО це буде 80 грн за поїздку», - сказав Каськів.

Нагадаємо, «Повітряний експрес» планує прийняти перших пасажирів на початку 2015 року. Поїзди експресу зупинятимуться, окрім Києва і Борисполя, на Дарниці і Видубичах.

Як повідомляв УНІАН, Крюковський вагонобудівний завод пропонує Державному агентству з інвестицій і управління національними проектами придбати для проекту «Повітряний експрес» рухомий склад з 5 вагонів за ціною 90 млн грн.

Довідка УНІАН. Національний проект «Повітряний експрес» - це створення швидкісних пасажирських перевезень між ст. «Київ-пасажирський» і міжнародним аеропортом “Бориспіль” і розвиток інфраструктури міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

Повна прибутковість проекту передбачає, окрім прямої комерційної вигоди, також позитивні ефекти в суміжних галузях – транспорті, логістиці, туризмі, послугах.

Загальна сума кредиту становить 372 млн доларів. Кредит виділятиметься двома траншами. Перший транш, на 52 млн дол., буде використаний на виконання проектних і підготовчих робіт. Другий, 320 млн. дол., забезпечить безпосередньо будівництво інфраструктурних об'єктів.