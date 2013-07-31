Судді за хабар дали 5 років

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримської прокуратури.

Встановлено, що суддя отримала гроші за ухвалення законних рішень у справах про повернення житла випускниці школи-інтернату і стягнення боргу на користь кредитора.

"Щоб цивільні справи потрапили на розгляд саме цього судді, заступник керівника апарату суду втрутився в роботу автоматизованої системи розподілу справ. А допомагав отримати хабар адвокат", - йдеться в прес-релізі.

Спільники судді також отримали строк: працівник апарату - 5 років в'язниці з конфіскацією, адвоката звільнено від відбування основного покарання (п'ять років) із випробувальним строком три роки.

Крім того, суддя й працівник апарату три роки не зможуть працювати за профілем.