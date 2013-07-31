Сільський голова уник в'язниці, але швидко спіймався знову

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, відповідне рішення наприкінці минулого тижня прийняв Тернопільський апеляційний суд.

Попередньо в жовтні 2011 року було скеровано до суду кримінальну справу про обвинувачення сільського голови одного з сіл району за фактом одержання 60 тис. грн хабара, які посадовець вимагав за укладення договору оренди ставка.

Заліщицький районний суд засудив голову села до 5 років позбавлення волі, однак апеляційним судом дії обвинуваченого було перекваліфіковано на менш тяжкі злочини.

Надалі, на підставі Закону України «Про амністію у 2011 році», засудженого звільнено від кримінальної відповідальності, а провадження у справі закрито.

Прокуратура області, не погодившись з ухвалою суду апеляційної інстанції, внесла касаційну скаргу.

Вищим спеціалізованим судом із розгляду цивільних та кримінальних справ було задоволено касаційну скаргу прокуратури області та направлено кримінальну справу на новий апеляційний перегляд.

За його результатами Тернопільський апеляційний суд ухвалив залишити в силі вирок Заліщицького районного суду, яким сільського голову засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна та позбавленням права обіймати посади по здійсненню функцій представників влади строком на 3 роки.