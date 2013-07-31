Міліцію можуть зобов'язати знімати допити на відео - газета

Проект закону підготувала та зареєструвала у Верховній раді народний депутат Тетяна Слюз ("Батьківщина"), повідомляє КоммерсантЪ-Украина. Нардеп пропонує внести зміни до ст. 224, які дозволять проводити допит із застосуванням відеозапису з обов'язковою архівацією даних.

"Матеріали, отримані із застосуванням відеофіксації допиту, мають суттєві переваги перед іншими способами відображення і збереження відомостей (протокольний опис, фотозйомка, аудіозапис), використовуваними в правоохоронній діяльності", - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

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Слід зазначити, що в чинному Кримінальному процесуальному кодексі п. 5 ст. 224 передбачає можливість використовувати під час допиту фотозйомку, аудіо-та відеозапис.

"Однак ми хочемо на законодавчому рівні зробити обов'язковою відеофіксацію (свідчень - ред.), А також зберігати архів допитів на сучасних носіях, щоб громадяни - засуджені або не засуджені, їхні адвокати мали право будь-якої миті у вільному доступі їх переглянути", - розповіла виданню Слюз.

За її словами, відеофіксація свідчень є хорошим інструментом захисту прав громадян і дозволить підтвердити правдивість свідчень для всіх учасників судових процесів.

Примітно, що представники парламентської більшості заявили, що підтримують ідею відеофіксації допитів з подальшою їх архівацією.

"Ця ідея посилить прозорість роботи органів внутрішніх справ. Якщо йдеться про чесне розслідування справи, то в відеофіксації зацікавлені всі учасники - і правоохоронні органи, і громадяни", - зазначив народний депутат Микола Левченко (Партія регіонів).

На його думку, труднощі можуть виникнути не з прийняттям закону, а з його виконанням. "Введемо відеофіксацію, але є ще коридори та інші приміщення, де не зніматимуть на камеру. Необхідно усунути головну причину - принцип роботи міліції, який заснований на кількісних показниках", - вважає Левченко.