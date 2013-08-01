У Сумах перейменували вулицю Кірова

Як передає кореспондент УНІАН, за зміну назви однієї із центральних і найбільших вулиць обласного центру у середу, 31 липня, під час сесії проголосували 49 депутатів.

Зокрема, рішення підтримали фракції Партії регіонів - 3 голоси, «ВО «Батьківщина» - 17, «Рідне місто» - 24, депутатська група «Єдність» - 2 голоси, позафракційні - 3. Фракція КПУ та депутатська група «Соборність» не голосували. Як зазначив міський голова Геннадій Мінаєв, жителям вулиці її перейменування нічого не коштуватиме.

За інформацією прес-служби міськради, пропозицію щодо розгляду питання про зміну назви вул. Кірова на вул. Герасима Кондратьєва внесли Сумська обласна організація Всеукраїнської громадської організації «Молодий Народний Рух» та Сумська обласна організація Українського добровільного благодійного товариства «Меморіал ім. Василя Стуса».

Загалом за роки незалежності України в Сумах уже змінено назви 24 вулиць.

Довідка УНІАН. Герасим Кондратьєв – український політичний та військовий діяч. Після поразки в Берестецькій битві 1651 р. і каральних акцій Речі Посполитої у Правобережній Україні став ініціатором переселення в 1652 р. сотні козацьких сімей у Слобідську Україну. Був засновником і осадчим м. Суми, його першим городовим отаманом (1652-1658), пізніше – першим сумським полковником. Заснував два монастирі під Сумами (Успіння Пресвятої Богородиці та св. Іоанна Предтечі), сприяв будівництву Спасо-Преображенського собору в Сумах.