Суд зобов'язав браконьєрів заплатити прикордонникам за пальне

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Наразі порушникам доведеться сплатити 136 тис. грн, уточнили в прикордонному відомстві.

Як повідомлялося, кораблем морської охорони «Миколаїв» у виключній (морській) економічній зоні України була затримана турецька рибопромислова шхуна «Чанак Чалик». Затримали судно за 50 миль від мису Тарханкут. На шхуні, яке мало порт приписки Стамбул, перебувало 7 осіб суднокоманди, всі громадяни Туреччини.

Також на борту прикордонники виявили дерев’яну тару для зберігання риби, 141 ємність з-під сіток та 1,5 тонни льоду. Затримання відбувалося в складних погодних умовах, оскільки шторм на морі сягав 4-5 балів. Також шхуна на запити ні російською, ні англійською чи турецькою мовами не відповідала. До того ж, при підході прикордонного корабля вимкнула ходові вогні, знялася з дрейфу та почала рухатися в напрямку Туреччини, а екіпаж не відреагував на сигнальні ракети з вимогами зупинки.

Під час огляду капітан шхуни не зміг надати суднові документи, оскільки вони взагалі були відсутні. Перебування ж у В(М)ЕЗ України він намагався пояснити складними штормовими умовами та поломкою наявних технічних засобів для встановлення місця розташування (GPS). Проте прикордонники з'ясували, що дана шхуна вже затримувалася прикордонниками Румунії та проявляла непокору в ході затримання.

Сама ж шхуна в даний час конфіскована в дохід держави як знаряддя протиправної діяльності.