Банки склали рейтинг найпроблемніших позичальників

Найбільш високий рівень простроченої заборгованості за банківськими кредитами - у підприємств водопостачання, будівельних компаній і компаній видобувної промисловості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

За інформацією НАБУ, частка простроченої заборгованості в загальному кредитному портфелі банківської системи України на початок липня становила 9,1%, при цьому прострочена заборгованість за кредитами підприємств формує 72% від загального обсягу простроченої заборгованості банківської системи. «Найбільш високий рівень простроченої заборгованості у підприємств, що здійснюють водопостачання (13,3%), будівельних компаній (12,5%), а також компаній видобувної промисловості (12,5%)», - говориться в повідомленні НАБУ.

Як повідомляє асоціація, в червні прострочена заборгованість підприємств знизилася на 1,28 млрд грн, або 2,3%, при цьому найістотніше скоротився обсяг простроченої заборгованості в портфелі кредитів підприємств торгівлі (на 963,1 млн. грн, або 4,4%), переробної промисловості (на 358,1 млн. грн, або 2,7%) і видобувної промисловості (на 122,7 млн. грн, або 6,2%). Також значно знизився обсяг простроченої заборгованості сільгоспвиробників (на 91,3 млн. грн, або 3,4%).

На думку НАБУ, динаміка простроченої заборгованості підприємств різних галузей відображає загальні тенденції розвитку реального сектора економіки і, незважаючи на складнощі роботи з проблемними позиками, банківський сектор підтримує прийнятний рівень якості кредитного портфеля.

Як повідомляв УНІАН, обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків у червні 2013 року знизився на 2,31%, або 1,756 млрд грн - до 76,044 млрд грн (у січні-червні зростання становило 4,63%). Частка простроченої заборгованості в загальному обсягу наданих банками кредитів у червні цього року знизилася на 0,33 п.п. - до 9,13% (у січні-червні зростання становило 0,24 п.п.). У червні банки наростили обсяг наданих кредитів на 1,24%, або 10,33 млрд грн - до 832,917 млрд грн, з початку року зростання становило 2,11%, або 17,59 млрд грн. Збільшення обсягів наданих банками кредитів у червні відбулося в основному за рахунок зростання кредитування суб'єктів господарювання на 1,22%, або 7,69 млрд грн - до 628,245 млрд грн, при цьому обсяги кредитування фізичних осіб знизилися на 0,34%, або 560 млн. грн - до 163,358 млрд грн.

У 2012 році обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків скоротився на 8,5% - до 72,520 млрд грн, частка простроченої заборгованості в загальному обсягу наданих банками кредитів - на 0,7 п.п., до 8,9%, обсяг наданих кредитів - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.