В Ужгороді помер чоловік, який тиждень тому підпалив себе перед будівлею ОДА

Інформацію про це сьогодні кореспонденту УНІАН підтвердив головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака Юрій Яцина.

За його словами, через самопідпал ужгородець 1963 р. н. отримав опіковий шок та тяжкі опіки дихальних шляхів, що вкрили загалом близько 50 відсотків поверхні тіла чоловіка.

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Крім того, Яцина зазначив, як виявилося вже в лікарні, чоловік у анамнезі мав проблеми з серцем, що в сукупності з тяжкими опіками й призвело до летального випадку.

При цього головний лікар уточнив, що спеціалісти обласної лікарні доклали всіх зусиль для порятунку постраждалого.

Постраждалий помер у суботу 3 серпня, через шість днів після самопідпалу.

Як повідомляв УНІАН. 29 липня вранці перед будівлею Закарпатської облдержадміністрації житель Ужгорода 1963 р. н. вчинив акт самоспалення.

Близько 10.25 до чергового відділення Ужгородського МВС надійшло повідомлення про те, що на галявині навпроти будівлі облдержадміністрації стоїть на колінах невідомий чоловік. Коли до цієї особи підійшов черговий працівник ВДСО УМВС у Закарпатській області з’ясувати причину такої поведінки, невідомий почав тікати, водночас обливаючи себе прозорою рідиною з 1,5 літрової пляшки. Одразу після цього чоловік вихопив запальничку і підпалив себе. Черговий міліціонер одразу скинув із себе бронежилет і загасив вогонь. Чоловік отримав опіки внутрішніх дихальних шляхів, вдихнувши полум’я. Потерпілий був доставлений в Ужгородську міську лікарню і через опіки не міг давати свідчення.

Матір чоловіка повідомила правоохоронцям, що можливою причиною такого вчинку сина може бути спір через межі земельних ділянок.