Міндоходів: Обсяг надходжень до бюджетів всіх рівнів зріс на 3,9%

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України з посиланням на оперативні дані.

За підсумками півріччя зростання надходжень становило 1% - до 204 млрд грн.

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«До державного бюджету надійшло 189,1 млрд грн, до місцевих - 51,8 млрд грн. До загального фонду держбюджету перераховано 180,8 млрд грн платежів, що на 8,1 млрд грн більше за показник січня-липня 2012 року», - повідомили в Міндоходів.

При цьому в міністерстві відзначили адекватність платежів темпам зростання економіки і детінізації економіки. «Темп зростання платежів загального фонду держбюджету, закріплених за податковими органами, в січні-липні становив 109,6% при скороченні промвиробництва на 5,3%. Динаміка платежів, закріплених за митними органами, становила 96,5%, а збільшення надходжень єдиного податку становило 6,7% при зростанні фонду заробітної плати в січні – червні – на 5%», -зазначили в Міндоходів.

Обсяг податкових відшкодувань, за даними Міндоходів, за сім місяців поточного року зріс порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 24,2% - до 33,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в грудні 2012 року прийняла запропонований урядом держбюджет на 2013 рік з граничним обсягом дефіциту 50,4 млрд грн, що становить 3,2% від прогнозованого на 2013 рік номінального ВВП в обсязі 1,576 трлн грн. Доходи - 361,5 млрд грн, видатки – 411,9 млрд грн, граничний рівень державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, обсяг державних гарантій - 50 млрд грн.

Навесні 2013 року Президент України Віктор Янукович закликав уряд і парламент переглянути у бік збільшення державний бюджет на 2013 рік. Міністр фінансів Юрій Колобов також заявляв, що перегляд бюджету можливий за підсумками першого півріччя. Проте в кінці липня у Мінфіні заявили про можливість переглянути державний бюджет за підсумками 9 місяців з відповідним коригуванням.

При цьому, за оцінками експертів, Державний бюджет на 2013 рік не буде виконаний ні в частині доходів, ні в частині видатків, і бюджетний дефіцит за підсумками року перевищить плановий рівень. Недонадходження доходної частини бюджету за підсумками 2013 року може становити 20-25 млрд грн