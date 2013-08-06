Укркондпром очікує вирішення проблем з поставками Roshen в РФ вже цього тижня

Про це повідомили УНІАН у прес-службі асоціації.

«Ми сподіваємося, що вже на цьому тижні відбудуться офіційні українсько-російські переговори з цього приводу, в ході яких сторони домовляться про скасування заборони», - цитує прес-служба голову «Укркондпрому» Олександра Балдинюка.

Балдинюк звернув увагу на те, що на сьогодні всі претензії Росспоживнагляду до продукції Roshen звелися лише до недостовірного маркування, а не до вмісту бензопирену в кондитерських виробах, про які російське відомство заявляло раніше. А порушення вимог до маркування, за його словами, не може бути причиною заборони поставок всієї продукції підприємства.

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«Федеральний закон РФ про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення визначає підставою для заборони загрозу поширення інфекційних захворювань і масових отруєнь. Недостовірна інформація про харчову цінність, навіть якщо вона знайде підтвердження, не може привести до таких наслідків », - заявляє Балдинюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 серпня, Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, зазначеної на етикетці.

29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко заявив про запровадження заборони на постачання до Росії продукції української корпорації Roshen.

30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення в кондитерській продукції української корпорації Roshen бензапирену, що має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральну митну службу Росії (ФМС) про заборону на поставку на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen.

Тоді ж Україна звернулася з офіційним листом до керівництва Росспоживнагляду , в якому просила про негайну зустріч для вирішення питання щодо заборони на поставку продукції української кондитерської корпорації Roshen на територію Російської Федерації.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва). На ринок Росії припадає близько 22% експортних поставок Roshen.