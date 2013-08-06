Росспоживнагляд забракував 90% продукції Roshen

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) продовжує перевірку кондитерських виробів українських фабрик корпорації Roshen, при цьому виявлено, що більш як 90% досліджених зразків продукції не відповідають нормативним вимогам, повідомив Росспоживнагляд на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, основною претензією до кондитерських виробів є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, зазначеної на етикетці.

Росспоживнагляд також зазначає, що українська сторона не виконує домовленості з гармонізації національних систем контролю за якістю і безпекою харчових продуктів, досягнуті в 2012 році, при виникненні ідентичних проблем в інших сегментах харчової продукції.

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При цьому у відомстві повідомили, що наразі розглядається можливість зустрічі з представниками українських компетентних органів, на якій обговорюватимуться проблеми, що виникли при постачанні продукції українських фабрик Roshen до Росії.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко заявив про запровадження заборони на постачання до Росії продукції української корпорації Roshen.

30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення в кондитерській продукції української корпорації Roshen бензапирену, що має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральну митну службу Росії (ФМС) про заборону на поставку на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen.

Тоді ж Україна звернулася з офіційним листом до керівництва Росспоживнагляду, в якому просить про негайну зустріч для вирішення питання щодо заборони на постачання продукції української кондитерської корпорації Roshen на територію Російської Федерації.

Слідом за Росією Молдова і Казахстан заявили про намір перевірити продукцію Roshen.

2 серпня Білорусь повідомила про початок перевірок продукції Roshen, внаслідок чого увечері того ж дня ввезення кондитерських виробів компанії на територію країни було заборонене.

2 серпня перевірку якості Roshen почав і Таджикистан, проте незабаром країна повідомила, що жодних порушень щодо якості та безпеки виробів кондитерської фабрики Roshen не виявлено.

5 серпня Казахстан заявив про те, що канцерогенів у продукції Roshen виявлено не було.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва). На ринок Росії припадає близько 22% експортних поставок Roshen.