Адвокат пояснила, чому перекваліфікували обвинувачення «врадіївським гвалтівникам»

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції пояснила захисниця Ірини Крашкової – адвокат Ірина Поспєлова.

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За її словами, в ході досудового розслідування було доведено сукупність кількох кваліфікуючих ознак.

«Саме основне, що звинувачення перекваліфіковано на закінчений замах на умисне вбивство за сукупністю кваліфікуючих ознак: здійснене з особливою жорстокістю, здійснене з корисливих мотивів, здійснене групою осіб", - сказала Поспєлова.

Адвокат додала: "Крім того, під час проведення всієї колосальної роботи, слідчих дій, експертиз, вдалося встановити низку інших злочинів, звинувачення за якими вчора було пред'явлено всім трьом фігурантам у справі».

Як зазначила адвокат, не змінилося обвинувачення Сергію Рябіненку, окрім перекваліфікації заподіяння тяжких тілесних ушкоджень на закінчений замах на умисне вбивство, а також грабіж.

Дмитра Поліщука і Євгена Дрижака звинувачують у зловживанні службовим становищем і владою.

Що стосується Поліщука, то слідство встановило достатньо доказів для пред'явлення йому підозри в підробці документів, яку він здійснював як старший інспектор дозвільної системи.

Дрижаку пред'явлено підозру в приховуванні злочину, зберіганні документів поза районним відділом міліції, а також придбанні та зберіганні наркотичних речовин без мети їх збуту.

«Хоча останні дії не відносяться до категорії тяжких злочинів, але враховуючи те, що підозрювані є працівниками міліції, вони представляють державу і повинні охороняти людей, то я вважаю, що ці злочини мають підвищену суспільну небезпеку», - сказала Поспєлова.

Сукупність доказів, зібраних у справі, стали підставою для перекваліфікації дій підозрюваних на ч. 2. ст. 115 УК України - закінчений замах на умисне вбивство. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років і навіть довічне ув’язнення.

Адвокат зазначила, що перекваліфікація справи Крашкової обговорювався із самого початку.

«Я планувала подавати таке клопотання, якби все складалося по-іншому", - сказала Поспєлова.

Адвокат називає кілька підстав для перекваліфікації: тяжкість тілесних ушкоджень та їх небезпека в момент завдання, а також те, що підозрювані розуміли це. «Така суб'єктивна думка виникла в мене відразу після того, як я поспілкувалася з Іриною», - зазначила Поспєлова.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Ірину Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу й завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко.

Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні й побитті Крашкової повідомлення про нову підозру. Їхні дії перекваліфіковано на ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, із метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку й Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.