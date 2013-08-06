Адвокат: У справі про «врадіївських гвалтівників» буде двоє потерпілих

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила журналістам адвокат Ірина Поспєлова, яка представляє інтереси потерпілої Ірини Крашкової.

«У цій справі буде двоє потерпілих і четверо підсудних", - сказала адвокат.

"Окрім Крашкової, в деяких епізодах також потерпілим виступатиме Сергій Рябіненко, оскільки стосовно нього для приховування злочину застосовувалися незаконні дії з боку керівництва Врадіївського райвідділу міліції. В інших епізодах – він буде підозрюваним. Все це досліджуватиметься в ході судового процесу», - зазначила Поспєлова.

Вона також повідомила, що до трьох підозрюваних – Рябіненка, Дмитра Поліщука і Євгена Дрижака додасться колишній заступник начальника Врадіївського РВВС - начальник кримінальної міліції Михайло Кудринській, якого 4 липня затримали за підозрою в приховуванні тяжкого злочину проти Крашкової.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Ірину Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу й завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко.

Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні й побитті Крашкової повідомлення про нову підозру. Їхні дії перекваліфіковано на ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, із метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку й Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

За приховування обставин події затримано вже звільненого за наказом міністра начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному зі злочинців створювати алібі, й арештовано заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського, затриманого за підозрою у приховуванні матеріалів справи про "врадіївських гвалтівників".