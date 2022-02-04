У 102 листах до коханої 781 раз згадується слового "любов".

Пенсіонер з Луцька встановив рекорд України / фото facebook.com/suspilne.oko Пенсіонер з Луцька встановив рекорд України / фото facebook.com/suspilne.oko

Житель Луцька, колишній декан Луцького національного технічного університету Євген Філіпчук у 82 роки потрапив до Книги рекордів України завдяки студентському листуванню з дружиною. Листам вже понад 60 років.

Про це повідомляє "Суспільне Волинь".

За один рік розлуки Євген та його дружина Ольга встигли написати одне одному 102 листи. На 427-ми сторінках рукописного тексту чоловік і жінка використали слово "любов" 781 раз.

Зі своєю майбутньою дружиною Ольгою Євген познайомився на танцях, коли приїжджав додому під час літніх канікул в інституті. Ольга залишилася на Волині, а Євген поїхав вчитися у Харків. У розлуці чоловік писав листи коханій. Їхнє листування тривало близько трьох років. Потім пара побралася.

Євген та Ольга виховали двох дочок, трьох онуків та четверо правнуків. Три роки тому жінки не стало, а чоловік випадково знайшов архів романтичних листів та почав їх перечитувати.

Згодом чоловік вирішив, що про ці листи треба розповісти всім. Він подав заявку до національного проекту "Книга рекордів України".

"Цей матеріал відповідає рекорду України. Такого ще не було в категорії "Сімейне виховання". Цей рекорд є стимулом для молодого покоління, яке має у своїх стосунках та почуттях цінувати такі речі, як кохання", - прокоментував представник комісії Віталій Іваницький.

Євген зараз працює над автобіографічним романом "Нехай розкажуть листи". Це буде повість про його студентське кохання – майбутню дружину Ольгу та про сім'ю, яку їм вдалося побудувати.

"Слово "кохання" – вічне, і моя книга буде написана про це. Моя дружина Оля пішла з життя 3 роки тому, але ми знову з нею зустрілися. Тут, за письмовим столом. Я тримаю в руках листи, написані її рукою. Я бачу, як розпливалися літери, і я цілую на пожовклих сторінках сліди її сліз. Сьогодні роман "Нехай розкажуть листи" ми пишемо вдвох", – прокоментував Євген Олександрович виданню "КП в Україні".

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