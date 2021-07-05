Юний географ-любитель відтворив напам’ять за контуром на карті найбільшу кількість назв країн.

На Львівщині 6-річний житель міста Стрий Марко Данчевський встановив рекорд України в номінації «Найбільша кількість назв країн, відтворених дитиною напам’ять за контуром на карті».

Про це у Facebook повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

«Хлопчик продемонстрував блискучий результат, без заминки назвавши 196 країн за контуром на карті за 13,5 хвилин. При цьому юний ерудит не допустив жодної помилки!», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досягнення Марка внесено до Національного реєстру рекордів України у категорії «Діти».

Читайте такожП’яний батько посадив за кермо: поблизу Львова у ДТП загинув 11-річний хлопчик (фото)За інформацією Вєтрової, захоплення географією у Марка розпочалось кілька років тому із робочого кабінету його дідуся Романа Кухара, який працює директором Стрийської загальноосвітньої школи №10. Найбільше хлопчика зацікавила велика географічна карта світу, яка розташована на стіні у кабінеті.

Про подробиці захоплення хлопчика географією розповіла його мама Ірина Данчевська.

«Наш дідусь – вчитель географії. І коли Марко пішов в дитсадок у три рочки, так склалося, що іноді його раніше доводилося забирати, і він кілька годин сидів у дідуся в кабінеті. На столі був ноутбук з доступом до Інтернету, але малого тоді зацікавила лише карта. Помітивши зацікавленість онука у географії, Роман Петрович почав йому розповідати цікаві історії про різні країни, ріки, озера, гори, міста, показувати прапори і т. д. Він, окрім країн на карті світу, в три роки вже знав державні прапори всіх країни. Тепер може розповісти ще й багато історій розвитку цих держав. І це попри те, що говорити він почав пізно, в чотири рочки. Тобто, вивчив географію раніше, ніж почав говорити», - зазначила Данчевська.

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Автор: Мирослава Бзікадзе