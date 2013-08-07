У Мукачевому по місту «рекламують» тих, хто не платить за квартиру (фото)

До боротьби із заборгованостю підключили рекламоносії: фото боржників розміщують на сіті-лайтах та біг-бордах, пише Цензор.нет

На рекламі вказана ім’я боржника, його адреса та сума боргу. Рекламні щити розміщені по усьому місту.

Боржників просять "не перекладати свій обов’язок на інших мешканців будинку".

Проте, як вдалося з`ясувати Закарпаттю онлайн, насправді Панькович Олени Карлівни в Мукачеві немає, а, судячи з усього, її ім’я використовують як спосіб боротьби зі злісними боржниками

При цьому автори реклами не наражаються на небезпеку бути покараними відповідно до чинного законодавства за розголошення персональних даних.