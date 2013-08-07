У центрі Львова «швидка» збила пенсіонерку
16:51, 07 серпня 2013Суспільство
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В центрі Львова, на вулиці Дорошенка, автомобіль швидкої допомоги збив жінку-пенсіонерку після чого медики доставили її в лікарню.
Медики "швидкої" дорогою знайшли "клієнта"
Про це повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар ДАІ Львова Людмила Ліб.
Вона розповіла, що сьогодні, близько 13.30, на вулиці Дорошенка, 6, автомобіль «швидкої» скоїв наїзд на жінку, після чого медики цієї ж “швидкої” доставили потерпілі до лікарні.
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За словами Ліб, в ДТП постраждала жінка віком понад 60 років.
«Зараз інспектори ДАІ оглядають автомобіль, який здійснив наїзд на жінку-пішохода та з’ясовують всі обставини пригоди. За попередніми даними, наїзд було скоєно поза пішохідним переходом. Чи їхала “швидка” на виклик – з‘ясовується», – зазначила Людмила Ліб.
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