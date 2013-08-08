ФДМУ з'ясовує, скільки коштують українські вертольоти в Африці
03:17, 08 серпня 2013Суспільство
756 0
Фонд державного майна України оцінить ринкову вартість 16 вертольотів Мі-8 МТВ-1, які експлуатуються на правах оренди низкою африканських країн.
Як повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 7 серпня п.р., Фонд держмайна оголосив конкурс з відбору оцінювачів даних вертольотів.
Як наголошується у повідомленні, планується провести оцінку 4 вертольотів Мі-8 МТВ-1 у Республіці Уганда, 6 вертольотів у Республіці Судан, 2 вертольотів у Республіці Південний Судан, 3 вертольотів у Демократичній Республіці Конго, 1 вертольота у Республіці Кот-д'івуар.
Метою оцінки є продовження договорів оренди даних літальних засобів.
Конкурс з відбору оцінювачів відбудеться 21 серпня п.р.
Довідка УНІАН. Мі-8 - багатоцільовий вертоліт, є наймасовішим дводвигунним вертольотом у світі. Мі-8 МТВ-1 - модифікація з двигунами ТВ3-117ВМ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter