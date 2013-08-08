За останні роки найбільше держслужбовців пішло на пенсію у 2010-2011 роках

Про це повідомило Національне агентство України з питань державної служб із посиланням на Держслужбу статистики.

Так, станом на кінець 2005 року кількість держслужбовців, котрі отримуювали пенсію становила 79 тис. 606 осіб. Тоді як у 2012 – 123 тис. 247 держслужбовців, пише Тиждень.ua.

Найбільший зріст пенсіонерів-державних службовців спостерігався впродовж 2010-2011 років. Тоді їх кількість зросла на 8958 осіб. Найменше - впродовж 2011-2012 року, тоді їх число збільшилося на 1380 осіб.

Як зазначає Нацагенство, середній розмір пенсії держслужбовців у 2012 році складав 3102 грн.

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Як відомо, взагалі в Україні на початок 2013 року налічувалося 372 тис. 856 осіб держаних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Пропорційно до кількості місцевого населення, найбільше чиновників припадає на Чернігівську, Кіровоградську, Житомирську, Сумську та Тернопільську області.