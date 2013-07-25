Середня пенсія в Україні за 3 місяці зросла на 1 долар

Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду України.

«Середній розмір пенсії на 1 липня поточного року становив 1483 грн, що майже на 66% більше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян – 894 грн», - йдеться в повідомленні.

У ПФУ також зазначили, що фінансування пенсій за липень завершено, причому обсяг перерахованих на пенсійне забезпечення коштів становив 20,5 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг пенсійних виплат в Україні, здійснених у січні-червні 2013 року, збільшився порівняно з аналогічним показником 2012 року на 12,9 млрд грн (11%) – до 124,5 млрд грн.

У лютому Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше від фактичного показника в 2012 році.

Середній розмір пенсії в Україні в 2012 році становив 1245 грн.