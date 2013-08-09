«Укрзалізниця» додала 7 поїздів на Крим (список)

Зокрема, додані поїзди: № 584 Сімферополь-Київ (з відправленням із Сімферополя 8, 10 серпня в 18:50), № 294 Київ-Сімферополь (9 серпня відправляється з Києва о 13:57), № 231 Київ-Сімферополь (11 Серпень відправляється з Києва о 13:52), № 502 Дніпропетровськ-Сімферополь (7 12 серпня вирушає з Дніпропетровська до 20:11), № 583/584 Київ-Сімферополь (12, 14, 16, 18 серпня вирушає з Києва о 00 : 28, назад - із Сімферополя - 12, 14, 16, 18 серпня в 18:50), № 510 Київ-Сімферополь (20 серпня вирушає з Києва о 13:57, назад - із Сімферополя - 21 серпня в 20.05)

Крім того, до 21 вересня продовжено курсування поїзда № 205/206 Київ-Феодосія, що відправлятиметься з Києва по непарних числах і з Феодосії - по парних.

Як повідомляв УНІАН, раніше проблеми з пасажироперевезеннями на залізницях України виникали напередодні червневих свят - Трійці 23 червня, та Дня Конституції 28 червня. Реагуючи на скарги громадян про нестачу квитків, "Укрзалізниця" до свят початку призначати додаткові поїзди до Криму.

За інформацією «Укрзалізниці», приблизно 70% залізничних квитків у кримському напрямку на літні святкові дні розкуповують за кілька годин після відкриття їх продажу, яка починається в 8:00 за 45 діб до дати відправлення.