Завтра - спека, на заході - грози і град
13:20, 09 серпня 2013Суспільство
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Завтра в Україні очікується спекотна, переважно суха погода, лише у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській областях вдень місцями короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с та град.
В Одеській області - до 37 градусів
Вітер завтра очікується південно-східний, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, у західних, Вінницькій та Одеській областях місцями 35-37°, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 22-27°.
У Києві та області у суботу очікується суха спекотна погода. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 15-20°, вдень 30-34°, у Києві вночі 18-20°, вдень 32-34°.
Сьогодні температура води становить у Чорному та Азовському морях 21-26°; у Дніпрі біля Києва 23°.
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