Завтра - спека, на заході - грози і град

Вітер завтра очікується південно-східний, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, у західних, Вінницькій та Одеській областях місцями 35-37°, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 22-27°.

У Києві та області у суботу очікується суха спекотна погода. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 15-20°, вдень 30-34°, у Києві вночі 18-20°, вдень 32-34°.

Сьогодні температура води становить у Чорному та Азовському морях 21-26°; у Дніпрі біля Києва 23°.