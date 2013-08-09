У лікарнях залишаються 26 постраждалих під час аварії на «Стиролі»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, в обласній лікарні профзахворювань зараз перебуває на лікуванні 18 працівників «Стиролу», а в Донецькому обласному територіальному клінічному медичному об'єднанні (колишня лікарня ім. Калініна) проходять стаціонарне лікування ще 8 постраждалих працівників заводу.

«Всі хворі одержують необхідне лікування і забезпечені всіма необхідними медикаментами», - запевнили в ОДА.

За даними прес-служби, медики дають сприятливі прогнози з приводу здоров'я всіх 26 постраждалих.

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Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час планового капітального ремонту на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» сталася аварія на аміакопроводі. Через розгерметизацію трубопроводу стався викид рідкого аміаку.

Під час аварії загинули 5 працівників цеху, 8 серпня помер у лікарні ще один постраждалий. 24 працівники хімзаводу були госпіталізовані з опіками і отруєнням, із них 6 чоловік були у тяжкому стані, потім до медиків звернулися ще двоє постраждалих.