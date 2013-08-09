Мати Макар вимагає від суду дати довічне вбивцям дочки (відео)

Сьогодні адвокат Віктор Василюк подав касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Миколаївської області у справі про зґвалтування і вбивство Оксани Макар.

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Василюк, який представляє інтереси Суровицької у справі про загибель її дочки, прийшов з касацією до Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ, повідомляє ТСН.

"Зараз ми подали касаційну скаргу на ухвалу Апеляційного суду Миколаївської області. Ми будемо просити Вищий спеціалізований суд, щоб він переглянув вирок і дав довічне ув'язнення і Присяжнюку, і Погосяну – так само, як і Краснощоку", - зазначив Василюк.

Він пояснив, що Суровицька вважає вирок Центрального райсуду Миколаєва Артему Погосяну і Максиму Присяжнюку надто м'яким.

"Суд не врахував всіх особистих якостей, те, що вони постійно брехали суду, намагалися уникнути відповідальності. Так і не визнали своєї провини, не розкаялися, навіть не попросили пробачення у матері", - пояснив Василюк. "Тому ми вважаємо, що єдиною справедливою компенсацією для матері Оксани Макар буде тільки рішення суду про призначення всім трьом довічного ув'язнення", - наголосив адвокат.

За законом Вищому спецсуду даються два місяці для розгляду справи. Він сподівається, що цей суд поставить крапку і до Європейського суду з прав людини їм йти не доведеться. Нагадаємо, 30 травня Апеляційний суд Миколаївської області виніс ухвалу, якою залишив в силі вирок райсуду Миколаєва про вирок обвинуваченим у справі Макар Максиму Присяжнюку Артему Погосяну і Євгену Краснощоку.

27 листопада 2012 року у Центральному районному суді Миколаєва колегія суддів винесла вирок обвинуваченим у "справі Макар". Євгена Краснощока засудили до довічного ув'язнення, Максима Присяжнюка - до 15 років тюрми, Артема Погосяна - до 14 років тюрми.