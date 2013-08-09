На День Незалежності над Львовом літатиме військовий гелікоптер

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, рішення про надання дозволу на проведення польотів гелікоптера над містом 23 та 24 серпня ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 9 серпня. Польоти з Державним прапором України буде виконувати військовий гелікоптер Мі-8.

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„Як зазначено у проекті рішення, політ здійснюватиметься за рахунок Міністерства оборони України. Політ можна буде проводити тільки за умови дотримання встановленого маршруту польоту, відповідної висоти, необхідних запобіжних заходів, технічної справності гелікоптера, а також за наявності необхідного дозволу на проведення діяльності з використанням повітряного простору”, - зазначається у повідомленні.