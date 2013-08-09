Російські морські піхотинці почали двомісячні навчання в Криму

«Особовий склад окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту приступив до виконання завдань двомісячного польового виходу на морському десантному полігоні Опук під Феодосією. Частина особового складу і гусенична техніка доставлені на полігон великими десантними кораблями ЧФ, а колісна техніка прибула своїм ходом, виконавши 350-кілометровий марш із Севастополя. Силами передової групи забезпечення на полігоні розгорнено наметовий табір, обладнана стоянка для бронетехніки і автотранспорту і місця для зберігання зброї тощо", - цитує повідомленя представника ЧФ РІА «Новости».

Загалом у навчаннях, які завершаться у вересні, беруть участь понад 600 чоловік і більш як сто одиниць техніки.

"До участі в польовому виході залучені гаубичний самохідний артилерійський дивізіон, десантно-штурмовий батальйон, батальйон матеріально-технічного забезпечення, мінометна батарея, інженерно-десантна рота, рота зв'язку, а також медичний підрозділ", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. 21 квітня 2010 року в Харкові президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму після 2017 року на 25 років (до 2042 року) з можливим продовженням ще на п'ять років.