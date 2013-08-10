Убивцю дитини-інваліда засудили довічно

У прокуратурі нагадали, що 32-річний місцевий житель 1 лютого цього року вбив 8-річного сина своєї цивільної дружини, хворого на тяжку форму дитячого церебрального паралічу.

За результатами судово-медичної експертизи, дитині було завдано більш як 20 ударів у життєво важливі частини тіла, від яких хлопчик помер на місці.

При визначенні покарання судом було враховано, що підсудний скоїв особливо тяжкий злочин, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, а також маючи непогашену судимість (у 2004 році був засуджений до 7 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 121 КК України за завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті) стосовно малолітньої дитини-інваліда.

Чоловік не визнав своєї провини і не розкаявся. Після всебічного дослідження доказів у справі його вина у скоєнні злочину, передбаченого п.2 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини) була повністю доведена.

За словами старшого прокурора прокуратури м. Краматорська Романа Кабацького, суд погодився з позицією державного обвинувачення і засудив чоловіка до довічного позбавлення волі.