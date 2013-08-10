Тютюнові королі відхрестилися від контрабанди в Польщу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компаній.

«Імперіал Тобакко» веде бізнес відповідно до всіх норм законодавства і виступає проти будь-яких форм нелегальної торгівлі, зокрема й вивезення сигарет з території України з порушенням законодавства», - сказали УНІАН у прес-службі підприємства.

У «Бритіш Амерікан Тобакко Україна» зазначили, що в 2010 році компанія підписала з Європейським Союзом угоду про співпрацю щодо протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами на території ЄС. Зокрема, виробник зобов'язався виплачувати штрафи урядам держав-членів ЄС у разі виявлення на їх території продукції виробництва «Бритіш Американ Тобакко Україна». У компанії зазначили, що в 2012 році не було зафіксовано жодного випадку виявлення на території ЄС сигарет українського підрозділу «Бритіш Американ Тобакко».

При цьому в компанії відзначили, що в 2013 році в Україні спостерігається значне зростання контрафактної тютюнової продукції, яка була вироблена як на території країни, так і за її межами. У «Бритіш Американ Тобакко Україна» припускають, що саме ця продукція і ввозиться до ЄС, зокрема, до Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня польська газета Puls Biznesu заявила, що Польща через зростаючу контрабанду сигарет із України і Білорусі за перші п'ять місяців цього року недоотримала майже 100 млн. євро акцизних платежів. Газета відзначила, що продаж легальних сигарет у Польщі знижується з 2010 року, а їх місце, за даними учасників ринку, все більше займає контрабанда. Видання наголосило, що найбільше на контрабанді втрачає польська держава, зазначивши, що міжнародні тютюнові компанії є власниками більшості заводів в Україні та Білорусі.