Киян закликають не ходити на пляж

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, якість води через високу температуру не на всіх столичних пляжах відповідає встановленим вимогам та правилам.

Станом на 9 серпня, згідно з результатами санітарно-біологічних досліджень води поверхневих водойм Дніпра та приписами і постановами органів Держсанепідслужби у м. Києві, тимчасово не рекомендовано купатись на пляжах: «Чорторий», «Пуща-Водиця», «Вербний», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Райдуга», «Тельбін», «Передмістна Слобідка», «Венеція», «Центральний».

Як повідомляв УНІАН, київська санітарно-епідеміологічна служба днями призупинила експлуатацію пляжів «Чорторий», «Золотий», «Райдуга» та «Венеція».