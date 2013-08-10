Фінінспектор вимагав 8 тис. грн хабара
05:17, 10 серпня 2013Суспільство
640 0
У столиці викрито в отриманні хабара у понад 8 тис. грн провідного спеціаліста Державної фінінспекції в м. Києві.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Подільського району міста Києва, вказані кошти посадова особа вимагала та отримала від директора одного з комунальних підприємств, пообіцявши не звертати уваги на фінансові порушення в його діяльності. Передача хабара відбулася в кафе, розташованому на Подолі.
Службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та отримання неправомірної вигоди).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться прокуратурою Подільського району.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter