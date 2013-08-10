На Тернопільщині у Зарваниці розпочалася Міжнародна проща трудових мігрантів

Як передає кореспондент УНІАН, участь у прощі беруть трудові мігранти, їхні родичі, а також звичайні прочани. Більшість з них впродовж тижня йшла пішки із Самбора через Львів та Свято-Успенську Унівську лавру. Загалом паломники за 8 днів пройшли понад 250 км.

Окрім богослужінь за всіх українських мігрантів, за їхнє здоров’я та кращу долю, під час прощі також відбудеться збір пожертв на пам’ятник заробітчанам-українцям, який хочуть встановити у Зарваниці.

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«Цей пам’ятний знак має стати нагадуванням про те, що сталося на переломі 2000 року в Україні внаслідок байдужості людей, котрі продають свої голоси, котрі мають рабське мислення, вибирають владу, яка потім з них знущається. Народ змушений був виїхати через складні обставини, і за це ніхто не сидить в тюрмі, ніхто не вибачається, ніхто не дбає про те, щоб людей повернути. Все це веде до роз’єднання сімей, до трагедій, аж до смерті», – зазначив один з організаторів прощі о. Василь Поточняк.

Завтра в рамках прощі відбудеться фестиваль емігрантської творчості «Моя віра – моя сила».