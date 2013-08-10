ДСНС: В Україні за добу потонули шість дорослих і дитина

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, водночас одну особу вдалося врятувати.

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Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпечної поведінки на воді. «Не відпливайте на надувних матрацах далеко від берега; не заходьте у воду, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння; пильнуйте поведінку дітей, коли вони бавляться біля води», - закликають рятувальники.