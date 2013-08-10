Завтра в Україні до +37, на заході дощі

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Водночас у більшості західних областей України погода зміниться - пройдуть грозові дощі, подекуди сильні зливи, град, при грозах шквали 17-22 м/с, а також очікується зниження денної температури до 21-26°.

У Києві та області буде спека, вітер південний, 3-8 м/с. Температура на Київщині вночі 14-19°, вдень 30-34°. У м. Києві температура вночі 17-19°, вдень 32-34°.

10 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-26° ; в Дніпрі біля Києва 24°.