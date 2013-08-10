Завтра в Україні до +37, на заході дощі
19:31, 10 серпня 2013Суспільство
772 0
Завтра, 11 серпня, в Україні утримається суха жарка погода, з температурою вночі 14-19°, на Одещині, Миколаївщині та в Криму подекуди 20-23°; вдень 29-34°, у південних областях подекуди 35-37°.
В Україні жарко
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Водночас у більшості західних областей України погода зміниться - пройдуть грозові дощі, подекуди сильні зливи, град, при грозах шквали 17-22 м/с, а також очікується зниження денної температури до 21-26°.
У Києві та області буде спека, вітер південний, 3-8 м/с. Температура на Київщині вночі 14-19°, вдень 30-34°. У м. Києві температура вночі 17-19°, вдень 32-34°.
10 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-26° ; в Дніпрі біля Києва 24°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter