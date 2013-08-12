Автокран впав на газову трубу в Сумах

У Сумах на вулиці Воровського внаслідок падіння автокрану на газорозподільну установку стався витік газу.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю обласного управління міліції, інцидент стався сьогодні близько 11-ї години.

Згідно з повідомленням, автокран використовувався для спилювання сухостою на деревах.

«В той час, коли він підтримував одне з дерев, з невстановлених поки що причин сталося падіння автокрану на газорозподільну установку, внаслідок чого з неї трапилося витікання газу, подачу якого було перекрито терміново прибулою аварійною бригадою», - інформує СЗГ.

Під час аварії зазнав ушкодження водій автокрану, якому на місці події була надана медична допомога. Через те, що машина впала не на проїжджу частину, інших постраждалих немає.

Наразі на місці події проходять відновлювальні роботи.