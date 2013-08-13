Полювання на качок завершилося випадковим пострілом у голову

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Комсомольського міського управління міліції.

За їхніми даними, трагедія сталася на Дніпрі біля човнової станції «Вітерець». Чоловіки відправилися на човні полювати на качок. 46-річний житель Комсомольська перезарядив свою гладкоствольну рушницю і вистрілив по качках. У цей момент його товариш різко встав. Куля влучила чоловікові в голову.

Після події потерпілого було відразу ж госпіталізовано. Він ще був живий, але через дві години помер у лікарні.

За даним факту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 КК України (вбивство, здійснене з необережності).

Мисливцеві з м. Комсомольська загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.