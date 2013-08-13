Полювання на качок завершилося випадковим пострілом у голову
У Комсомольську Полтавської області в день відкриття полювання 46-річний мисливець випадково застрелив свого 50-річного товариша.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Комсомольського міського управління міліції.
За їхніми даними, трагедія сталася на Дніпрі біля човнової станції «Вітерець». Чоловіки відправилися на човні полювати на качок. 46-річний житель Комсомольська перезарядив свою гладкоствольну рушницю і вистрілив по качках. У цей момент його товариш різко встав. Куля влучила чоловікові в голову.
Після події потерпілого було відразу ж госпіталізовано. Він ще був живий, але через дві години помер у лікарні.
За даним факту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 КК України (вбивство, здійснене з необережності).
Мисливцеві з м. Комсомольська загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.